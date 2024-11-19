Вышли в свет вместе: принц Хусейн поделился в блоге милым фото со своей женой принцессой Раджвой

Принцесса Раджва сопровождала своего мужа кронпринца Хусейна на открытии первой очередной сессии парламента XX созыва.
Это был первый официальный выход на публику принцессы Раджвы, которая 3 августа впервые стала мамой и родила Хуссейну дочь.
Ранее мы уже показывали вам образ, в котором принцесса приехала на торжественное мероприятие. Приехала Раджва вместе со своим свекром королем Абдаллой II и свекровью королевой Ранией.
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Ее муж кронпринц Хусейн поделился еще несколькими снимками с мероприятия, на котором можно рассмотреть новую прическу Раджвы с боку (она обрезала челку).
Также Ранее принц Хусейн показывал новое фото 3-месячной дочери принцессы Иман, с которой недавно вместе смотрел футбольный матч.
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