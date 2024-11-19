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Вышли в свет вместе: принц Хусейн поделился в блоге милым фото со своей женой принцессой Раджвой

Вышли в свет вместе: принц Хусейн поделился в блоге милым фото со своей женой принцессой Раджвой

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Принцесса Раджва сопровождала своего мужа кронпринца Хусейна на открытии первой очередной сессии парламента XX созыва.

Это был первый официальный выход на публику принцессы Раджвы, которая 3 августа впервые стала мамой и родила Хуссейну дочь.

Ранее мы уже показывали вам образ, в котором принцесса приехала на торжественное мероприятие. Приехала Раджва вместе со своим свекром королем Абдаллой II и свекровью королевой Ранией.

(листайте фото вправо)

Ее муж кронпринц Хусейн поделился еще несколькими снимками с мероприятия, на котором можно рассмотреть новую прическу Раджвы с боку (она обрезала челку).

Королева Рания и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании
Королева Рания и принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

Также Ранее принц Хусейн показывал новое фото 3-месячной дочери принцессы Иман, с которой недавно вместе смотрел футбольный матч.

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