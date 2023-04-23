Вышли в свет всей семьей: князь Альбер II и княгиня Шарлин появились на публике в одинаковых образах

Пара была в хорошем настроении, много улыбалась и общалась наблюдая с трибун за действием.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин вместе с сыном Жаком и дочерью Габриэллой посетили турнир по регби Sainte Devote. Это первое появление пары с обоими детьми после того, как они вынуждены были опровергнуть слухи о своем расставании.

Княгиня Шарлин с детьми / Фото: Getty Images

Теперь супруги явно решили больше проявлять внимания своему публичному имиджу, чтобы не вызывать больше сплетен, касательно своего брака, ведь появились на спортивном мероприятии в одинаковых образах.

На Шарлин и Альбере были темно-синие пиджаки с гербом, но князь Монако сочетал его с белой рубашкой, а княгиня с белым топом, также на нихы были брюки.

Княгиня Шарлин и Альбер II / Фото: Getty Images

Образ Шарлин дополнила стильными солнцезащитными очками, красным маникюром и помадой.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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