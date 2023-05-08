Снова всем семейством: Кейт и Уильям с детьми вышли на неожиданную прогулку

Сегодня в Великобритании третий день празднований в честь коронации короля Чарльза и королевы Камиллы. Принц и принцесса Уэльские снова появились на публике всей семьей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям завершили выходные в честь коронации на благотворительной ноте. Сегодня принц и принцесса Уэльские посетили 3-ю скаутскую группу Upton Scout Group in Slough. Кейт является совместным президентом Скаутской ассоциации.

Принц и принцесса Уэльские с детьми продолжают выходные, посвященные коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

На мероприятии к ним присоединились их дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Для Луи это мероприятие стало первым официальным королевским.

Принц Луи / Фото: Associated Press

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Кэтрин стала покровителем организации в 2012 году, помогая увеличить число добровольцев, и с тех пор регулярно посещает их. И 41-летняя принцесса Кейт, и 40-летний принц Уильям носили скаутские шарфы на шее во время прогулки.

Принц Уильям и принц Джордж / Фото: Associated Press

Королевская семья присоединилась к скаутам, чтобы отремонтировать их скаутскую хижину, приняв участие в покрытии, шлифовке и покраске, пишет People. Принц Уильям забрался на место управления большим экскаватором, а его дети по очереди сидели у него на коленях и, похоже, были в восторге. Кроме того, каждый из них был увлечен своим делом. Затем члены семьи по очереди стреляла из лука.

Принц Уильям и принц Луи / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские с детьми продолжают выходные, посвященные коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская была в этот день одета в голубую рубашку из денима от Really Wild, черные джинсы-карго от G-Star с плетеным поясом и обута - в ботинки-челси от Blundstone. Кейт распустила волосы и сделала простой дневной макияж.

Принцесса Кейт и принц Луи / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские с детьми продолжают выходные, посвященные коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские с детьми продолжают выходные, посвященные коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Накануне вечером семья посетила коронационный концерт в Виндзоре, куда приехала в красном брючном костюме от Alexander McQueen.

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