Вышли всей семьей: княгиня Шарлин с мужем Альбером II и детьми появились на балконе дворца

Княгиня Шарлин вместе с детьми - Жаком и Габриэллой - и мужем появилась на балконе дворца, где приветствовала публику.

Это произошло после службы в честь праздника святой Девоты – покровительницы Монако. Шарлин ходила на службу в сером удлиненном блейзере, водолазке в тон и асимметричной юбке-миди в сочетании с высокими сапогами из серого замша на каблуках. Шарлин была в кожаных перчатках, со своей классической укладкой, легким мейкапом на лице и с бриллиантовыми серьгами-гвоздиками в ушах.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

На службе вместе с принцессой присутствовали двое ее детей – принц Жак и принцесса Габриэлла. Сын был в черном пальто и белом свитере с высоким воротом, а дочь – в зеленом пальто и черном платье в крапинку.

На балконе вся семья появилась вместе, хотя князь Альбер II был в маске, так как недавно у него была выявлена коронавирусная инфекция.

Княгиня Шарлин с мужем и детьми на балконе дворца / Фото: Getty Images

Напомним, накануне Шарлин с двумя детьми-близнецами участвовала в традиционном сожжении рыбацкой лодки. Тогда Шарлин появилась на публике в длинном сером пальто и широких серых брюках со стрелками, а обута была в остроносую обувь на каблуках.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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