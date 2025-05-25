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Вышло элегантно: принцесса Кейт снова вдохновилась образом своей свекрови Дианы
Недавно принцесса Уэльская Кейт посетила мероприятие в Шотландии, а ее новый образ, который она выбрала для появления на публике сравнивают с одним из образов ее покойной свекрови принцессы Дианы.
Принцесса Уэльская часто отдает дань уважения своей свекрови посредством моды. На церемонии наречения имени корабля HMS Glasgow Королевского флота в Шотландии Кэтрин появилась в темно-синем платье Suzannah London с контрастной белой окантовкой, дополнила лук шляпой с широкими полями Philip Treacy, обула светлые туфли-лодочки Gianvito Rossi, а в руках держала клатч Emmy London. Образ принцесса дополнила сапфировыми серьгами принцессы Дианы, брошью на платье, сделала красивую прическу в виде пучка и выразительный макияж глаз.
Этот аутфит напомнил образ, в котором принцесса Диана посетила Ливерпуль на церемонии вручения наград «Битва за Атлантику». В тот день на принцессе Уэльской был короткий синий жакет с белой окантовкой и золотыми пуговицами, она носила широкополую шляпу в тон и белую юбку-плисе с синим кантом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как принцесса Кейт вдохновлялась образами своей свекрови.