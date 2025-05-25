Вышло элегантно: принцесса Кейт снова вдохновилась образом своей свекрови Дианы

Принцесса Диана и принцесса Кейт / © Getty Images

Реклама

Принцесса Уэльская часто отдает дань уважения своей свекрови посредством моды. На церемонии наречения имени корабля HMS Glasgow Королевского флота в Шотландии Кэтрин появилась в темно-синем платье Suzannah London с контрастной белой окантовкой, дополнила лук шляпой с широкими полями Philip Treacy, обула светлые туфли-лодочки Gianvito Rossi, а в руках держала клатч Emmy London. Образ принцесса дополнила сапфировыми серьгами принцессы Дианы, брошью на платье, сделала красивую прическу в виде пучка и выразительный макияж глаз.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Этот аутфит напомнил образ, в котором принцесса Диана посетила Ливерпуль на церемонии вручения наград «Битва за Атлантику». В тот день на принцессе Уэльской был короткий синий жакет с белой окантовкой и золотыми пуговицами, она носила широкополую шляпу в тон и белую юбку-плисе с синим кантом.

Принцесса Уэльская Диана / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как принцесса Кейт вдохновлялась образами своей свекрови.

Реклама