Вышло неловко: диджея из Амстердама по ошибке арестовали из-за принцессы Катарины-Амалии

Королевский дом Нидерландов принес извинения после необоснованного ареста радиодиджея, который сам того не зная, ехал по тому же маршруту, что и кронпринцесса Катарина-Амалия и был арестован бельгийской полицией.

Радиоведущий NPO Blend Сержинио Пике ехал на арендованной машине с друзьями по центру Антверпена, когда его неожиданно арестовали, что заставило Сержинио усомниться в том, что в деле имеет место расовая дискриминация.

Группа друзей, сами того не зная, проделала тот же маршрут, что и принцесса Амалия, что вызвало подозрения у нидерландской службы безопасности, которая затем проинформировала бельгийские власти.

По данным NL Times, полиция под дулом пистолета вывела группу из машины и заставила их встать на колени на улице, скрестив ноги и положив руки на голову. Затем на них надели наручники и отвезли в полицейский фургон, где их допрашивали примерно час.

В беседе с Daily Mail адвокат Серджинио Вито Шукрула сообщил, что группа получила личные извинения от представителя королевского дома, и, в частности от короля Виллема-Александра.

Напомним, власти Нидерландов в последнее время усилили меры безопасности для защиты 20-летней будущей королевы Нидерландов, после того, как в 2022 году ей было приказано вернуться в дом родителей из Амстердамского университета из-за опасений похищения.

В интервью нидерландскому изданию NOS Серджинио рассказал, что сомневается, был ли его арест связан с цветом кожи. Столько всего проносится в голове. Начинаешь задумываться, не было ли тут, возможно, расового профилирования. Это чувство, которое испытывает каждый цветной человек, когда его ошибочно останавливают. Нас могли бы просто остановить, затем они могли бы обыскать нашу машину, и мы бы закончили через две минуты", - говорит мужчина. А так они оставались в неведении относительно цели своего ареста, пока не прибыли в полицейский участок. Там выяснилось, что нидерландские службы безопасности попросили бельгийскую полицию арестовать группу людей, ехавших по тому же маршруту, что и принцесса.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

После того, как Серджинио был признан невиновным, он заявил, что полиция сказала: "Идите и наслаждайтесь Антверпеном, у вас есть хорошая история, которую можно рассказать на Рождество".

В беседе с Daily Mail адвокат Серджинио сообщил, что, по словам представителей королевского двора Нидерландов, инцидент стал печальным следствием необходимости защиты наследной принцессы.

"Вчера нам позвонила личный представитель королевского дома. Она сказала нам, что король Виллем-Александр — хочет, чтобы мы знали, что нидерландский королевский дом понимает, насколько глубоко пугающим должен был быть этот опыт для моего клиента и его друзей. Кроме того, король хотел дать нам знать, что он выражает соболезнования от имени королевского дома, что королевский дом признает, что он и его друзья стали жертвами. Для меня и моего клиента это дело было вопросом признания со стороны королевского дома за правонарушение, которое с ними произошло. Нидерландская королевская секретная служба просчиталась и увидела в моем клиенте и его друзьях опасность для принцессы. Все было очень печально. Мой клиент принял личные извинения от королевского дома, и мы не будем предпринимать дальнейших юридических шагов", - сказал адвокат.

Напомним, в апреле выяснилось, что Амалия была вынуждена переехать в Испанию, спасаясь от угроз со стороны организованных преступных группировок в Нидерландах, и провела там больше года. 20-летняя Амалия была вынуждена отказаться от планов жить в студенческом общежитии из-за опасений по поводу безопасности всего через несколько недель после того, как в октябре 2022 года она начала изучать политику, психологию, право и экономику в Амстердамском университете. А позже королевская чета заявила, что их дочь была вынуждена вернуться в тщательно охраняемый дворец в Гааге из-за угроз похищения. В апреле нидерландская общественная телекомпания NOS со ссылкой на королевские источники сообщила, что "принцесса Оранская" в конечном итоге сбежала из Гааги и больше года училась в Мадриде.

Принцесса Катарина-Амалия с отцом королем Виллемом-Александром / Фото: Getty Images

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