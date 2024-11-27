Вышло неловко: как Меган Маркл оконфузилась в день своей помолвки с Гарри

Официально принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что помолвлены 27 ноября 2017 года, но предложение принц сделал своей девушке в начале октября. Объявить о помолвке сразу не могли, так как 20 ноября бабушка Гарри – королева Елизавета II и дедушка принц Филипп отмечали в том году 70-летие со дня своей свадьбы. Так что паре пришлось немного подождать.

Помолвка Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Ранее мы уже рассказывали, какой образ выбрала Меган Маркл для своего особого дня. Она была в белом пальто и изумрудном платье под ним. Не обошлось и без конфуза.

В день объявления о помолвке на Меган была пара туфли на каблуках и со шнуровками от ее любимого бренда Aquazzura. Туфли были не новые, в них Меган появлялась на съемке фотосессии для журнала Vanity Fair. А еще они выглядели чуть большими и были грязными, особенно на каблуках.

Туфли Меган Маркл / Фото: Getty Images

Видимо, прогулка по Кенсингтонским садам повлияла на то, что впоследствии на обувь будущей герцогини обратили внимание и, конечно, не оставили без внимания.

Туфли Меган Маркл в день помолвки / Фото: Getty Images

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