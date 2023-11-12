Вышло неловко: Меган Маркл оконфузилась с "Красным маком" на груди

Герцогиня Сассекская вызвала ярость у ветеранов выбором броши накануне Дня ветеранов.
Красный мак является знаком уважения в День памяти, но это ничего не значит для Дня ветеранов в Соединенных Штатах.
Меган же по старой привычке надела брошь в виде мака на жакет во время открытия нового фитнес-центра Navy в Сан-Диего, где побывала с принцем Гарри на прошлой неделе. Как пишет express, некоторые ветераны были в ярости от выбора герцогини аксессуара.
11 ноября традиционно отмечается как День памяти в Великобритании и странах Содружества. В ознаменование этого события носят красный мак. Однако в Соединенных Штатах 11 ноября отмечается как День ветеранов — в честь вооруженных сил — и носить мак не обязательно.
Однако американцы часто носят маки на День памяти, который отмечают в мае. А поскольку герцогиня Сассекская решила носить мак в ноябре — в честь британского обычая — а не в мае по американскому обычаю, некоторые ветераны почувствовали себя ущемленными.
"Меган Маркл выглядит как идиотка в маке Королевского британского легиона", — написал один из них в соцсетях.
"Кто сказал ей, что носить британский мак во время "чествования американских ветеранов" - это хорошая идея" - написал другой.
Отметим, члены британской королевской семьи вчера посетили концерт памяти в Королевском Альберт-холе в Лондоне.
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