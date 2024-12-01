Вышло неловко: нидерландская королевская семья сконфузилась из-за своей собаки

Младший член семьи заставил всех немного покраснеть.
29 ноября король Нидерландов Виллем-Александр и семья - жена королева Максима вместе с дочками - принцессами Амалией, Алексией и Арианой - приняли участие в традиционной фотосессии в Амстердаме.
Фотосет снимали в Бегинаже - одном из старейших закрытых дворов Амстердама, построенном в XIV веке.
Во время фотосессии королева Максима была одета в стильное пальто молочного цвета из коллекции бренда Natan осень-зима 2021. Принцессы выбрали другие бренды: Амалия надела пальто от Massimo Dutti, Алексия - от Zara, а Ариана - от Alicia Audrey.
Также сфотографировался с ними еще один член семьи - собака Мамбо.
Однако малыш решил немного испортить фото, поскольку отбежал от своих людей и поднял лапу на дерево. Эта ситуация очень засмущала принцесс и заставила всех улыбаться.
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