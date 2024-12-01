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Вышло неловко: нидерландская королевская семья сконфузилась из-за своей собаки

Вышло неловко: нидерландская королевская семья сконфузилась из-за своей собаки

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Младший член семьи заставил всех немного покраснеть.

29 ноября король Нидерландов Виллем-Александр и семья - жена королева Максима вместе с дочками - принцессами Амалией, Алексией и Арианой - приняли участие в традиционной фотосессии в Амстердаме.

Фотосет снимали в Бегинаже - одном из старейших закрытых дворов Амстердама, построенном в XIV веке.

Во время фотосессии королева Максима была одета в стильное пальто молочного цвета из коллекции бренда Natan осень-зима 2021. Принцессы выбрали другие бренды: Амалия надела пальто от Massimo Dutti, Алексия - от Zara, а Ариана - от Alicia Audrey.

Нидерландская королевская семья / © Getty Images
Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Также сфотографировался с ними еще один член семьи - собака Мамбо.

Королева Максима и Мамбо / © Getty Images
Королева Максима и Мамбо / Фото: Getty Images

Однако малыш решил немного испортить фото, поскольку отбежал от своих людей и поднял лапу на дерево. Эта ситуация очень засмущала принцесс и заставила всех улыбаться.

Нидерландская королевская семья / © Getty Images
Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images
Мамбо / © Getty Images
Мамбо / Фото: Getty Images

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