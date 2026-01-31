Вышло неловко: нидерландский дворец поздравил принцессу Беатрикс с днем рождения фото, которым уже поздравлял ранее

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

Королевский дворец по традиции представил портретный снимок именинницы.

Вот только с фотографией произошла конфузная ситуация. Этим же фото дворец поздравлял принцессу Беатрикс в прошлом году с ее 87-летием, и теперь вновь поздравляет, но только уже с 88-летием. Неужели за целый год принцессе не сделали ни одной фотосессии, что пришлось использовать для поздравления прошлогоднее фото.

Принцесса Беатрикс / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Фотография была сделана в Нордейндском дворце в Гааге нидерландской художницей Джемми Вуд-Биннендейк и является частью особого альбома, посвященного норвежской монархии.

Принцесса Беатрикс одета в строгий жакет темно-зеленого цвета, у нее на шее жемчужное ожерелье и серьги с изумрудами в тон, которые дополняют образ. Она также носит брошь на лацкане.

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

