ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

Вышло неловко: нидерландский дворец поздравил принцессу Беатрикс с днем рождения фото, которым уже поздравлял ранее

Нидерландская принцесса Беатрикс сегодня отмечает день рождения – ей исполнилось 88 лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Беатрикс

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

Королевский дворец по традиции представил портретный снимок именинницы.

Вот только с фотографией произошла конфузная ситуация. Этим же фото дворец поздравлял принцессу Беатрикс в прошлом году с ее 87-летием, и теперь вновь поздравляет, но только уже с 88-летием. Неужели за целый год принцессе не сделали ни одной фотосессии, что пришлось использовать для поздравления прошлогоднее фото.

Принцесса Беатрикс / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Принцесса Беатрикс / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Фотография была сделана в Нордейндском дворце в Гааге нидерландской художницей Джемми Вуд-Биннендейк и является частью особого альбома, посвященного норвежской монархии.

Принцесса Беатрикс одета в строгий жакет темно-зеленого цвета, у нее на шее жемчужное ожерелье и серьги с изумрудами в тон, которые дополняют образ. Она также носит брошь на лацкане.

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

Принцесса Беатрикс / © Getty Images

Напомним, сегодня 71-летие отмечает мама принцессы Уэльской — Кэрол Миддлтон. Ранее мы рассказывали 15 интересных фактов о маме Кэтрин.

Дата публикации
Количество просмотров
135
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie