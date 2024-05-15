Вышло неуклюже: королева Мэри и король Фредерик X пытались продемонстрировать теплый жест на публике

О том, что их брак держится только на общих интересах в отношении датского престола, говорят уже давно.

Король Фредерик X и королева Мэри находятся с государственным визитом в Норвегии, уже вторым с момента их восшествия на трон в январе 2024 года после отречения матери Фредерика – королевы Маргрете II.

Королева Мэри и король Норвегии Харальд V / Фото: Getty Images

Вчера вечером пара посетила торжественный банкет, организованный в честь их визита норвежской королевской семьей, где Мэри блистала в одной из любимых тиар королевы Маргрете II.

А сегодня супруги вместе с наследной парой – кронпринцем Хоконом и кронпринцессой Метте-Марит посещали станцию метро Stortinget по пути на станцию Ульсруд в Осло.

Король Фредерик X и королева Мэри с кронпринцем Хоконом и кронпринцессой Метте-Марит / Фото: Getty Images

Мэри и Фредерика запечатлели фотографы держащимися за руки, чего они не делали уже очень давно. Правда выглядело это несколько неуклюже.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Эксперты в один голос твердят, что брак этой пары уже давно не наполнен романтикой, но они продолжают оставаться парой, так как оба хотят быть королем и королевой и планируют делать эту работу вместе. Так что демонстрация тактильности по отношению друг к другу на публике только доказывает их намерения.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

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