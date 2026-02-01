- Дата публикации
Вышло забавно: как королевы Максима и Матильда появились на мероприятии в одинаковых пальто
Однажды две знаменитые королевские особы появились на публике практически в идентичных пальто.
Это фото было сделано в декабре 2007 года, когда принцесса Максима Нидерландская (нынче королева Максима) и принцесса Матильда Бельгийская (нынче королева Матильда) встретились в Музее культуры после посещения презентации книги о живописи в Нидерландах.
Обе дамы в тот день были одеты в очень идентичные пальто в крупный принт «собачий зуб», обе надела плотные черные колготы под них и обули лаковые туфли на высоких каблуках. Получился весьма забавный момент, когда они встретились и увидели, как похожи их образы.
Много лет спустя в 2024 году, королева Матильда практически повторила образ королевы Максимы, когда посетила Scan-R, средство массовой информации, ориентированное на молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет в Дисоне.
Она появилась на мероприятии в насыщенном синем брючном костюме и кейп-пальто синего цвета, дополнив образ туфлями-лодочками из замши и миниатюрным клатчем, а образ напоминал некоторые выходы королевы Максимы. Похоже, новый стилист бельгийской королевы вдохновлялся стилем Максимы Нидерландской.