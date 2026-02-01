ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
328
Время на прочтение
1 мин

Вышло забавно: как королевы Максима и Матильда появились на мероприятии в одинаковых пальто

Однажды две знаменитые королевские особы появились на публике практически в идентичных пальто.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королевы Максима и Матильда

Королевы Максима и Матильда / © Getty Images

Это фото было сделано в декабре 2007 года, когда принцесса Максима Нидерландская (нынче королева Максима) и принцесса Матильда Бельгийская (нынче королева Матильда) встретились в Музее культуры после посещения презентации книги о живописи в Нидерландах.

Королевы Матильда и Максима / © Getty Images

Королевы Матильда и Максима / © Getty Images

Обе дамы в тот день были одеты в очень идентичные пальто в крупный принт «собачий зуб», обе надела плотные черные колготы под них и обули лаковые туфли на высоких каблуках. Получился весьма забавный момент, когда они встретились и увидели, как похожи их образы.

Королевы Максима и Матильда / © Getty Images

Королевы Максима и Матильда / © Getty Images

Много лет спустя в 2024 году, королева Матильда практически повторила образ королевы Максимы, когда посетила Scan-R, средство массовой информации, ориентированное на молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет в Дисоне.

Она появилась на мероприятии в насыщенном синем брючном костюме и кейп-пальто синего цвета, дополнив образ туфлями-лодочками из замши и миниатюрным клатчем, а образ напоминал некоторые выходы королевы Максимы. Похоже, новый стилист бельгийской королевы вдохновлялся стилем Максимы Нидерландской.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
328
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie