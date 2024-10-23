Высокие сапоги в осеннем гардеробе: рассматриваем стильные луки принцессы Дианы

Стилем принцессы Дианы восхищались в 80-х и 90-х, актуальны некоторые ее образы и сегодня.

Принцесса Уэльская была известна своим прекрасным чувством моды. Большинство ее элегантных юбок, брючных костюмов, вечерних платьев и нарядов были разработаны известными дизайнерами. В осенне-зимний период Диана часто появлялась на публике в высоких сапогах. Рассмотрим несколько ее культовых уличных образов того времени, которые можно стилизировать в свой гардероб и сегодня.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Диана любила носить блейзер в сочетании с джинсами заправленными в ковбойские сапоги. Она дополняла такой лук свитшотом с ярким принтом и любила экспериментировать с кепками.

Сапоги принцесса носила с макси-юбками и пальто, дополнив образ шарфом и сумкой-шопером.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Или сочетала их с длинным пальто цвета овсянки с меховыми манжетами и воротником. В таком луке принцесса однажды посетила рождественскую службу в Сандрингеме. На фото Диана запечатлена с мужем Чарльзом и младшим сыном Гарри. Юный принц одет в голубое пальто и шорты (согласно королевскому протоколу), несмотря на прохладную погоду.

Принцесса Диана с мужем Чарльзом и сыном Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы вспоминали один из самых стильных осенних луков принцессы Дианы, который будет актуален и сегодня.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

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