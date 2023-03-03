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Выставил за дверь: король Чарльз III лишил Гарри и Меган дома в Британии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
689
Время на прочтение
2 мин
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Выставил за дверь: король Чарльз III лишил Гарри и Меган дома в Британии

Король Чарльз, королева Камилла с принцем Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Пока в воздухе все еще витает вопрос о том, а приедут ли Гарри и Меган на коронацию короля Чарльза III, стало известно, что монарх принял решение забрать у пары Frogmore Cottage, подаренный им после свадьбы королевой Елизаветой II.

Говорят, такое решение король принял после того, как его младший сын принц Гарри в своей книге "Запасной" не очень лестно высказался о королеве Камилле, супруге короля.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images
Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Как сообщает Daily Mail, во вторник монарх направил Сассексам уведомление о том, что они должны освободить поместье с пястью спальнями в Виндзоре. Короля в этом решении поддержала, естественно, Камилла, а также старший сын и наследник - принц Уильям - и его супруга Кэтрин, принцесса Уэльская.

Чарльз III считает, что его младший сын перешел черту после заявлений, сделанных им в фильме Netflix и мемуарах. Особенно возмущен король тому, что Гарри обвиняет Камиллу и говорит, что она ответственна за утечку информации о Меган и Гарри в прессу. В некоторых интервью принц Гарри называл королеву Камиллу "злодейкой", а также утверждал, что она сделает все, чтобы очистить свою репутацию.

Меган и Гарри / © Associated Press
Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Говорят, король предложил этот коттедж своему брату - принцу Эндрю, который живет вместе с экс-женой Сарой Йоркской в Royal Lodge и не очень рад тому факту, что ему придется сменить дом с семи спальнями на поместье поменьше.

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Дата публикации
Просмотры
689
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