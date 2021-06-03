Выставка королевских нарядов: платье Дианы, туфли королевы и роскошный лук принцессы Маргарет

В Кенсингтонском дворце открылась выставка под названием Royal Style in the Making, где покажут свадебное платье принцессы Уэльской Дианы, а также другие элементы гардероба королевских особ.

На днях выставку посетили представители прессы, а для широкой публики двери дворца открываются сегодня, 3 июня, и продлится мероприятие до 2 января 2022 года. Платье для свадьбы принцессы Дианы было создано британскими дизайнерами Элизабет и Дэвидом Эмануэлем. Его стоимость оценивалась в 9 тысяч фунтов (более 11,5 тысяч долларов), а длина фаты составляла 25 футов (7,62 м). За несколько месяцев до открытия выставки 67-летняя Элизабет Эмануэль говорила, что не может дождаться, чтобы увидеть это платье снова.

Свадебное платье принцессы Дианы / Associated Press

Свадебный ансамбль принцессы Дианы демонстрируется впервые за более чем 25 лет. Ранее он был частью выставки в июле 1998 года в доме предков Дианы, Олторпе, почти через год после трагической смерти королевской особы, пишет People.

Свадебное платье принцессы Дианы / Associated Press

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Платье, расшитое кружевными аппликациями и бантами, стало культовым благодаря эффектному инкрустированному блестками шлейфу, который заполнял проход в соборе святого Павла в день свадьбы. Шлейф платья Дианы остается самым длинным в королевской истории. Он создан из старинного кружева, которое изначально принадлежало королеве Марии, прабабушке Чарльза.

Также на выставке покажут платье в георгианском стиле, которое принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы II, носила на благотворительном костюмированном балу в 1964 году, созданное театральным дизайнером Оливером Месселем.

Платье принцессы Маргарет / Associated Press

А еще платье и пиджак, в которые принцесса Диана переоделась в день свадьбы от дизайнера Дэвида Сассуна.

Костюм принцессы Дианы / Associated Press

И также публике продемонстрируют прототипы туфель, которые королева Елизавета II носила на своей свадьбе 20 ноября 1947 года.

Туфли королевы Елизаветы II / Associated Press

А также предметы процесса дизайна свадебного платья для принцессы Дианы.

Выставка в Кенсингтонском дворце / Associated Press

Отметим, в июле сыновья принцессы Дианы – принцы Уильям и Гарри, откроют в Кенсингтонском дворце статую в честь своей матери. Принцессе Диане, погибшей в 1997 году в результате автомобильной аварии в Париже, 1 июля исполнилось бы 60 лет.

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Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (21 фото)

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