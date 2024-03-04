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Выступила на конференции Зеленской: герцогиня Софи поддержала жертв сексуального насилия в Украине

Выступила на конференции Зеленской: герцогиня Софи поддержала жертв сексуального насилия в Украине

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Герцогиня Эдинбургская записала для украинцев трогательное видеообращение, призывая людей "никогда не забывать тех, кто пережил сексуальное насилие, связанное с военными действиями".

Герцогиня Софи была приглашена выступить на конференции, организованной первой леди Украины Еленой Зеленской и Министерством иностранных дел по делам Содружества и развития, по восстановлению прав жертв сексуального насилия, связанного с полномасштабным вторжением России в Украину.

Видео Софи записала из своего дома в Бэгшот-парке в графстве Суррей. Вот что сказала герцогиня:

"Масштаб проблемы, которую сексуальное насилие, связанное с конфликтом, представляет во всем мире, от Мьянмы до Эфиопии, от Колумбии до Судана, от нынешнего кризиса на Ближнем Востоке до Украины, как от прошлых, так и от нынешних конфликтов, огромен. К сожалению, ситуация, похоже, ухудшается. Когда мы собрались здесь сегодня, тысячи женщин, мужчин, мальчиков и девочек подвергаются сексуальному насилию с целью унизить, подавить и уничтожить.

В Украине выжившие женщины и мужчины смело рассказали о своем опыте самых ужасных злодеяний, которые им пришлось пережить с начала войны в 2022 году. Эта конференция — важная возможность гарантировать, что эти выжившие не будут забыты, пролить свет на их храбрость и необходимость обеспечить справедливость и подотчетность", - пишет Hello!

Герцогиня Эдинбургская уже давно поддерживает программу "Женщины, мир и безопасность" (WPS) и инициативу по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта (PSVI). По просьбе FCDO она совершила четырехдневный визит в Колумбию в связи со своей работой в прошлом месяце.

Напомним, недавно Елена Зеленская приезжала в Кларенс-хаус в Лондоне, где встретилась с королевой Камиллой

Королева Камилла и Елена Зеленская / © Associated Press
Королева Камилла и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

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