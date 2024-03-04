Выступила на конференции Зеленской: герцогиня Софи поддержала жертв сексуального насилия в Украине

Герцогиня Эдинбургская записала для украинцев трогательное видеообращение, призывая людей "никогда не забывать тех, кто пережил сексуальное насилие, связанное с военными действиями".

Герцогиня Софи была приглашена выступить на конференции, организованной первой леди Украины Еленой Зеленской и Министерством иностранных дел по делам Содружества и развития, по восстановлению прав жертв сексуального насилия, связанного с полномасштабным вторжением России в Украину.

Видео Софи записала из своего дома в Бэгшот-парке в графстве Суррей. Вот что сказала герцогиня:

"Масштаб проблемы, которую сексуальное насилие, связанное с конфликтом, представляет во всем мире, от Мьянмы до Эфиопии, от Колумбии до Судана, от нынешнего кризиса на Ближнем Востоке до Украины, как от прошлых, так и от нынешних конфликтов, огромен. К сожалению, ситуация, похоже, ухудшается. Когда мы собрались здесь сегодня, тысячи женщин, мужчин, мальчиков и девочек подвергаются сексуальному насилию с целью унизить, подавить и уничтожить.

В Украине выжившие женщины и мужчины смело рассказали о своем опыте самых ужасных злодеяний, которые им пришлось пережить с начала войны в 2022 году. Эта конференция — важная возможность гарантировать, что эти выжившие не будут забыты, пролить свет на их храбрость и необходимость обеспечить справедливость и подотчетность", - пишет Hello!

"We must stand shoulder to shoulder with all survivors to secure justice and holistic redress."



The Duchess of Edinburgh has addressed, via video message, the Restoration of the Conflict-Related Sexual Violence Survivors’ Rights Conference in Ukraine. — The Royal Family (@RoyalFamily) March 4, 2024

Герцогиня Эдинбургская уже давно поддерживает программу "Женщины, мир и безопасность" (WPS) и инициативу по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта (PSVI). По просьбе FCDO она совершила четырехдневный визит в Колумбию в связи со своей работой в прошлом месяце.

Напомним, недавно Елена Зеленская приезжала в Кларенс-хаус в Лондоне, где встретилась с королевой Камиллой.

Королева Камилла и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Читайте также: