Выступила перед парламентом Соединенного Королевства: Елена Зеленская показала, как украинцы спасаются во время блэкаута

Во время поездки у Зеленской состоялось несколько встреч, в частности, она посетила прием в Букингемском дворце и пообщалась с королевой Камиллой.

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Getty Images

Также у первой леди было запланировано выступление перед парламентом Соединенного Королевства. В своей речи Елена сравнила бомбардировки Украины российским агрессором с бомбардировками Британии нацистами во время Второй мировой войны.

"Вы не сдались. Мы не сдадимся. Но нам нужна не только победа. Нам нужна справедливость. Я приехала к вам именно за ней – за справедливостью, которой должна завершиться эта война так же, как завершилась та война. Невозможно было представить, что после всех преступлений нацистов их оставят безнаказанными. Так же этого не представляем и мы. Так же и мы стремимся, чтобы была справедливость и для наших людей, против которых направлены российские ракетные рейды", – заявила первая леди.

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Во время своего выступления первая леди продемонстрировала кадры обесточенных в результате российских обстрелов украинских городов и фотографии людей, вынужденных искать электричество и тепло. В частности, она показала фото девочки, которую родители привезли на киевскую заправку, чтобы включить ей ингалятор. Фото этой девочки также публиковал в соцсетях Максим Галкин, оно подняло много шума среди комментаторов, преимущественно российских.

Также в речи Елена Зеленская остановилась на фактах многочисленных изнасилований украинцев российскими захватчиками. Этой теме было посвящено ее вчерашнее выступление на PSVI Conference по предотвращению сексуального насилия во время конфликтов.

"Повсюду в освобожденных городах и общинах после побега российской армии находят пыточные, устроенные оккупантами. Задокументированы тысячи их преступлений, в том числе преступления сексуального насилия. Мы знаем, что самой маленькой девочке, изнасилованной российскими оккупантами, — четыре года. Самой старшей жертве - 85 лет. Это установленные жертвы. А сколько тех, о ком мы еще не знаем?" – добавила Елена Зеленская.

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Первая леди призвала британский парламент и правительство стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. В частности, способствовать принятию подготовленной Украиной резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании специального трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против нашей страны – по аналогии с Сент-Джеймской декларацией времен Второй мировой войны, когда 13 января 1942 года был подписан документ, фиксировавший волю привлечь всех виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлениях против мира. На этой основе впоследствии состоялся Нюрнбергский трибунал.

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"Сегодня я прошу вас – ни больше ни меньше – стать мировым лидером справедливости. Для Украины, но и для мира! Ведь справедливость нужна не только нам и всем нашим пострадавшим. Она нужна, чтобы мир продолжал жить в соответствии с ценностями гуманизма, а не права сильного, как хотел бы захватчик. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир", – подчеркнула супруга президента.

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