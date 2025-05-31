Выступила в роли зубной феи: Меган Маркл рассказала, какой сюрприз сделала сыну Арчи

Меган Маркл / © Associated Press

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Недавно у шестилетнего мальчика выпал его первый молочный зуб. Меган рассказала, какой подарок сделала сыну от зубной феи.

В интервью Fast Company Меган рассказала, что оставила у сына под подушкой деньги и игрушку динозавра, а Арчи разбудил ее в 2 часа ночи, чтобы поделиться волнующими новостями.

Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

«У меня было много деловых встреч на следующее утро, но я все равно решила обниматься с ним остаток вечера. Эти материнские моменты заряжают меня энергией, чтобы стать лучшим основателем, лучшим работодателем, лучшим боссом», — рассказала Меган, пишет express.co.uk

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Напомним, еще в апреле Меган рассказала о важном событии в жизни своего сына на саммите TIME100 в Нью-Йорке. Меган сказала, что зуб Арчи шатается, добавив: «Это вот-вот произойдет, и я просто надеюсь, что вернусь домой вовремя!».

Меган с сыном Арчи / © Instagram Меган Маркл

Похоже, герцогиня таки успела к знаменательному событию.

Меган Маркл / © Getty Images