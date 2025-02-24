Выступят единым фронтом: Кейт и Уильям Уэльские посетят важное мероприятие

Принцесса Уэльская присоединится к своему мужу принцу Уильяму и королю Чарльзу с королевой Камиллой на праздновании 80-й годовщины Дня Победы в мае этого года.

Принцесса Кейт постепенно возвращается к исполнению королевских обязанностей после лечения рака в прошлом году. Стало известно, что Кэтрин вместе с членами семьи примет участие в мероприятии, посвященном памяти героев войны.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

В мае принцесса Кейт, ее муж принц Уильям, король Чарльз и королева Камилла посетят специальную службу благодарения в Вестминстерском аббатстве. Как сообщает Mirror, семья будет присутствовать на мероприятиях у Кенотафа 8 мая, хотя детали пока что не разглашаются.

Напомним, в 2020 году в честь 75-й годовщины Дня Победы состоялись торжественные мероприятия, включавшие пролеты самолетов "Красная стрела", двухминутное молчание под руководством тогдашнего принца Чарльза, выступление в Королевском Альберт-холле и различные уличные мероприятия.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Напомним, на прошлой неделе Кенсингтонский дворец заявил, что принц и принцесса Уэльские посетят Понтипридд в Южном Уэльсе.

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