Вывела дочь в свет: королева Матильда с принцессой Элеонорой сходила в оперу

У королевы Бельгии Матильды есть аж две взрослые дочери, которые всегда охотно составляют ей компанию на культурных мероприятиях.

На днях Матильда вместе с младшей дочерью – 15-летней принцессой Элеонорой – сходили на оперу "Кассандра" в оперном театре De Munt - La Monnaie в Брюсселе.

Принцесса выглядела сдержанно в черном топе с блестками от Indeecollection и черных широких брюках, а обута была в ботинки из лаковой кожи. Белокурые волосы девушки были распущены и накручены красивыми локонами.

Принцесса Элеонора со своей мамой королевой Матильдой / Фото: Getty Images

Ее мать королева Матильда была в черно-золотой блузке с объемными рукавами, прямых черных брюках и обута в туфли-лодочки на каблуках из замши. В руках у нее был маленький золотой клатч, на пальце сверкало обручальное золотое кольцо, а в ушах были крупные золотые цветочные серьги. Укладка у королевы была классической и макияж минималистичным.

Напомним, недавно Матильда вернулась из Нью-Йорка, где ее запечатлели в красном пальто от Natan Couture.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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