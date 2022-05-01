Выйдет или нет: под угрозой традиционное фото Елизаветы II на балконе

Выйдет или нет: под угрозой традиционное фото Елизаветы II на балконе

Весь мир с тревогой ждет новостей о здоровье королевы Елизаветы II. К сожалению, новости эти не всегда утешительные.

Празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II подходит к кульминации. В начале июня пройдут главные мероприятия с участием виновницы торжества.

Однако, как сообщает Daily Mail, появление королевы на балконе Букингемского дворца в ознаменование финала празднования ее платинового юбилея «ни в коем случае не гарантировано».

Все надеялись, что королева появится на культовом балконе рядом с другими членами своей семьи, но теперь это вызывает сомнения из-за ограниченной подвижности 96-летней королевы. По слухам, помощники заняты разработкой «плана Б».

Появления на знаменитом балконе всегда были в центре внимания исторических королевских мероприятий.

Британская королевская семья на торжественном параде в Лондоне / Associated Press

Королевские молодожены появляются там, чтобы разделить поцелуй фотографов и толпы внизу, а королевская семья традиционно собирается на балконе, чтобы приветствовать подданных после ежегодного парада.

Каждый юбилейный год правления королевы также сопровождался фотосессией на балконе, когда члены ее семьи собирались вместе, чтобы посмотреть пролет Королевских ВВС.

Свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса / Getty Images

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Associated Press

Но придворные опасаются, что традиция может закончиться в июне этого года.

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