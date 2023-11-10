Выйти замуж за принца: стало известно, что Камилла посоветовала Кейт Миддлтон задолго до свадьбы

Жена Чарльза поделилась лайфхаком с Кейт о том, как "держаться за принца" в первые дни ее отношений с Уильямом.

Кейт и Уильям женаты более 12 лет. Но в самом начале их отношений Кэтрин была не так уверенна в себе, как сейчас, поэтому прислушивалась к советам своих будущих королевских родственников.

Королевский писатель Роберт Лейси в своей книге "Битва братьев" рассказал, что именно Камилла рассказала Кейт, что ей нужно сделать, чтобы ее брак удался, пишет express.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"Камилла поведала Кейт секрет, как держаться за принца: подгонять свое расписание – ну, по сути, всю свою жизнь – под его".

Однако, Миддлтон не смогла воспользоваться этим советом, так как принц Уильям после окончания Сент-Эндрюсского университета был привлечен к своим королевским обязанностям, а Кейт, осталась в стороне, ведь она еще была не членом семьи.

Кейт и Уильям в университете Сент-Эндрюс / Фото: Associated Press

Принц Уильям, надо сказать, не особо торопился с предложением и все таки сделал его почти спустя десять лет отношений. Впоследствии он говорил, что таким образом давал возможность Кейт сделать шаг назад и передумать, ведь жизнь в королевской семье только на первый взгляд может казаться очень безоблачной.

Кейт и Уильям в день своей свадьбы, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

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