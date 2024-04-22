Выздоровление Кейт идет хорошо: эксперт прокомментировал "послание" от принца Уильяма

Недавно принц Уэльский вернулся к исполнению своих королевских обязанностей, а также появился на публике со старшим сыном.
Принц Уильям и его сын принц Джордж посетили вместе футбольный матч между "Астон Виллой" и "Лиллем" на стадионе "Вилла Парк". Королевские поклонники были в восторге от появления отца и сына на публике.
А после у принца Уэльского было еще несколько рабочих визитов. В прошлый четверг он посетил благотворительную организацию по перераспределению продуктов питания и молодежный центр в Санбери-он-Темз, а в пятницу - поминальную службу по майору Майку Сэдлеру в Херефордском соборе.
Королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что "своевременное" появление Уильяма было направлено на то, чтобы дать понять, что дела идут "как обычно", цитирует его слова express.co.uk.
"Члены королевской семьи осознают, что каждое их действие так или иначе посылает сообщение. Это был не просто вопрос появления с Джорджем на приятном мероприятии. Речь шла о том, чтобы послать сигнал о том, что все идет как обычно - насколько это было разумно ожидать. Если бы Кэтрин была там, это было бы фантастически, но никто этого не ожидает", - говорит эксперт.
Напомним, 22 марта принцесса Уэльская публично заявила, что лечится от рака и проходит профилактическую химиотерапию, поэтому не известно, когда врачи разрешат ей посещать королевские мероприятия.
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