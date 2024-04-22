Выздоровление Кейт идет хорошо: эксперт прокомментировал "послание" от принца Уильяма

Недавно принц Уэльский вернулся к исполнению своих королевских обязанностей, а также появился на публике со старшим сыном.

Принц Уильям и его сын принц Джордж посетили вместе футбольный матч между "Астон Виллой" и "Лиллем" на стадионе "Вилла Парк". Королевские поклонники были в восторге от появления отца и сына на публике.

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем на футбольном матче в Бирмингеме / Фото: Getty Images

А после у принца Уэльского было еще несколько рабочих визитов. В прошлый четверг он посетил благотворительную организацию по перераспределению продуктов питания и молодежный центр в Санбери-он-Темз, а в пятницу - поминальную службу по майору Майку Сэдлеру в Херефордском соборе.

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что "своевременное" появление Уильяма было направлено на то, чтобы дать понять, что дела идут "как обычно", цитирует его слова express.co.uk.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

"Члены королевской семьи осознают, что каждое их действие так или иначе посылает сообщение. Это был не просто вопрос появления с Джорджем на приятном мероприятии. Речь шла о том, чтобы послать сигнал о том, что все идет как обычно - насколько это было разумно ожидать. Если бы Кэтрин была там, это было бы фантастически, но никто этого не ожидает", - говорит эксперт.

Напомним, 22 марта принцесса Уэльская публично заявила, что лечится от рака и проходит профилактическую химиотерапию, поэтому не известно, когда врачи разрешат ей посещать королевские мероприятия.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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