Выздоровление принцессы Кейт идет хорошо: принц Уильям принял важное решение

С момента, когда публике стало известно о диагнозе принцессы Уэльской в марте 2024 года, ее муж принц Уильям минимизировал свои королевские обязанности, чтобы посвятить все время своей семье.

Но, с недавних пор принц Уэльский начал постепенно возвращаться к рабочим обязанностям. А недавно во время одного из выходов даже прокомментировал, как чувствует себя Кейт.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / Фото: Associated Press

Похоже, выздоровление принцессы Уэльской, идет по плану и это не может не радовать. Пока Кэтрин остается в Виндзоре ее муж принял решение ненадолго уехать из дома и посетить несколько публичных мероприятиях, в ходе которых он покинет Виндзор на одну ночь.

В четверг принц Уэльский совершит свой первый официальный визит в Корнуолл и на острова Силли с тех пор, как стал герцогом Корнуоллским, пишет Hello! В первой части своей поездки Уильям посетит место, где будет построен первый в герцогстве Корнуолл жилищный комплекс для бездомных, а затем посетит пляж Фистрал, где встретится с организациями, которые заботятся о пляже.

В пятницу принц Уильям отправится на острова Силли в гавань Святой Марии, которая находится в ведении герцогства. Он проведет время с операторами порта, прежде чем посетить общественную больницу Святой Марии.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Ранее сообщалось, что в следующие два месяца публика будет чаще видеть принца Уильяма. Предполагалось даже, что Кейт тоже сможет посетить некоторые мероприятия летом.

Также известно, что принц Уильям не планирует видеться со своим братом принцем Гарри, который прибыл вчера в Лондон на мероприятие "Игр непокоренных". Отказал сыну во встрече и его отец король Чарльз III.

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