Вздохнула с облегчением: король Чарльз решил проблему с платьем принцессы Анны для коронации

У королевской принцессы Анны в день коронации ее брата Чарльза будет особенный наряд – военная униформа. И это облегчит ей выбор в этот день.

72-летняя принцесса Анна рассказала об особой роли, которую она сыграет в процессии в день коронации своего старшего брата в интервью CBC News, вышедшем в эфир в понедельник вечером.

"У меня есть роль полковника синих и членов королевской семьи в полку домашней кавалерии в роли Gold Stick в ожидании. Я готова это сделать для коронации. И это решает мою проблему с платьем", - пошутила принцесса в беседе с журналистом.

У Анны будет должность телохранителя при британском королевском дворе и личного помощника монарха в церемониальных случаях. "Золотой Палкой" исторически становится лицо, которому вверена безопасность монарха.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Анна, которая всю свою жизнь занималась конным спортом, будет ехать верхом рядом с каретой короля Чарльза и королевы Камиллы после их коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Затем она поведет 6000 военнослужащих по улицам Лондона.

Процессия, в которой также примут участие другие члены королевской семьи, отправится обратно в Букингемский дворец, где избранные члены семьи появятся на балконе и поприветствуют ликующие толпы внизу.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Что ждет публику в день коронации Чарльза и Камиллы, мы уже писали.

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