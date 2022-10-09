Взрыв на Крымском мосту: пес Патрон показал, кто это сделал

Вчера, 8 октября, соцсеть пестрела интересными мемами о взрыве на Крымском мосту. Известный пес-пиротехник Патрон тоже решил отреагировать на это событие. Он опубликовал в Instagram шутливое видео, демонстрирующее его "причастность" к "хлопку".

В ролике Патрон смешно чихнул и после этого показали момент взрыва моста. Его хозяин Михаил ответил собаке: "Будь здоров!"

"Вот єто я чихнул", — подписал видео пес-сапер.

Подписчикам Патрона очень понравилась такая шутка. Они засыпали его комментариями: "Я так и думала. Это был Патрон!", "Патрончик, а можешь чихнуть в сторону Кремля?", "Патрончик, тоже чихни в сторону российского президента", "Патрончик, делай так чаще".

Напомним, утром 8 октября на Керченском мосту произошел мощный взрыв, в результате которого вспыхнул немалый пожар. Россия использует Крымский мост для обеспечения своих войск на юге Украины.

Читайте также: