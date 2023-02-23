"Взрывной волной ударило об стену": пес Патрон поделился ужасами войны

Пес Патрон опубликовал в Instagram свое новое фото, на котором он спит на своей лежанке, и поделился рассказом о том, что с ним было за все время полномасштабной войны.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собака-сапер призналась, что однажды ее взрывной волной ударило об стену. Пес слышал крики людей, оказавшихся под завалами после ракетного обстрела. Патрон за это время нашел поблее полтысячи взрывоопасных предметов. И хотел бы, чтобы все это было сном, а не реальностью.

"Мне кажется, что если в эту ночь сделать все то же, что я делал 23 февраля в прошлом году… когда я усну и проснусь — я вернусь во времени, и ужасной полномасштабной войны на самом деле не было.

Я так хочу проснуться снова Патроном, который не слышал взрывов. Которого не ударило взрывной волной о стену. Который не слышал крики людей под завалами. Который не нашел 500 с лишним взрывных предметов.

Я знаю, что я тогда потеряю вас. Вы не будете обо мне знать. Но я отдал бы все. Все хорошие воспоминания из этого года, все награды, все игрушки и вкусности. Все.

Я так хочу уснуть, и чтобы с утра этот год оказался страшным сном. Я так хочу! Всем невыполним лизь. Такой, что точно не сбудется, но наиболее желателен в жизни", — написала собака.

Напомним, ранее пес Патрон прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев.

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