Взволнованный Чарльз и сдержанная Камилла: монархи на своей "шотландской коронации"

Король Чарльз III и королева Камилла прибыли в собор Святого Джайлса на Национальную службу в честь исторической коронации.

75-летняя королева Камилла надела мантии Ордена Чертополоха, включая звезду и воротник, которые ранее принадлежали покойной королеве Елизавете. Но, пожалуй, самым привлекательным элементом ее наряда была ее бархатная шляпа с высоким белым пером. К счастью, никто не сидел позади Камиллы на службе, и она не закрывала этим пером лицо гостя, как это сделала принцесса Анна на коронации брата в Лондоне.

Шотландская коронация Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Это впервые королеву Камиллу увидели в мантии Чертополоха с момента ее назначения в Орден 16 июня. Орден Чертополоха — величайший рыцарский орден в Шотландии.

Шотландская коронация Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Шотландская коронация Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Также Камилла была одета в длинное белое платье от Брюса Олдфилда, того же дизайнера, который создал ее платье для коронации в Лондоне 6 мая.

Шотландская коронация Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

74-летний король Чарльз также был в мантии Ордена Чертополоха, как и принц Уильям, поскольку все они являются членами Ордена. Однако мужчины не надели на церемонию шляпы с перьями.

Шотландская коронация Чарльза и Камиллы: Кейт, Уильям, Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

Для сегодняшнего мероприятия в собор были доставлены награды Шотландии — драгоценности короны страны - корона, скипетр и меч короля Шотландии Джеймса V. Все эти почести были вручены новому монарху. Такой же ритуал прошла и королева Елизавета II в 1953 году.

Шотландская коронация Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

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