Взял в руки лопату: принц Чарльз посадил дерево в особенном месте для своих родителей Елизаветы и Филиппа

У принца Уэльского сегодня был очень важный визит.
Принц Чарльз, принц Уэльский и адмирал флота в сопровождении капитана Роджера Ридвина, командующего BRNC, председательствует на параде лорда-адмирала в Королевском военно-морском колледже Британии в Дартмуте.
Это тот самый колледж, где учился отец Чарльза – принц Филипп, и где состоялась одна из самых важных встреч Филиппа и его будущей жены принцессы Елизаветы.
Принц Чарльз прибыл туда в военной форме, а также вооружился лопатой и посадил очередное дерево. Наследник трона самозабвенно выполняет свои королевские обязанности.
На днях принц Уэльский вместе с супругой Камиллой посетили церковь Святого Марка в Баттерси. Там они встретились с волонтерами, персоналом церкви и церковными лидерами. А еще ранее королевская пара представила свою рождественскую открытку.
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