Взял в руки лопату: принц Чарльз посадил дерево в особенном месте для своих родителей Елизаветы и Филиппа

Взял в руки лопату: принц Чарльз посадил дерево в особенном месте для своих родителей Елизаветы и Филиппа

У принца Уэльского сегодня был очень важный визит.

Принц Чарльз, принц Уэльский и адмирал флота в сопровождении капитана Роджера Ридвина, командующего BRNC, председательствует на параде лорда-адмирала в Королевском военно-морском колледже Британии в Дартмуте.

Принц Чарльз / Getty Images

Это тот самый колледж, где учился отец Чарльза – принц Филипп, и где состоялась одна из самых важных встреч Филиппа и его будущей жены принцессы Елизаветы.

Принц Чарльз прибыл туда в военной форме, а также вооружился лопатой и посадил очередное дерево. Наследник трона самозабвенно выполняет свои королевские обязанности.

Принц Чарльз / Getty Images

На днях принц Уэльский вместе с супругой Камиллой посетили церковь Святого Марка в Баттерси. Там они встретились с волонтерами, персоналом церкви и церковными лидерами. А еще ранее королевская пара представила свою рождественскую открытку.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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