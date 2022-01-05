Взяла деньги и передумала: Вирджиния Джуфре решительно настроена против принца Эндрю

Адвокаты принца Эндрю просят закрыть дело о сексуальном насилии, в котором обвиняют герцога Йоркского.

Во вторник адвокаты принца Эндрю поспорили об отклонении гражданского иска Вирджинии Джуфре о сексуальном насилии после того, как в понедельник стало известно, что осужденный Джеффри Эпштейн достиг урегулирования с Джуфре на 500 000 долларов, в котором она согласилась не предъявлять иск любому другому "потенциальному ответчику", - пишет People.

В документе 2009 года, в котором не упоминается принц Эндрю, Джуфре согласилась не подавать никаких исков ни против Эпштейна, ни против других обвиняемых в обмен на 500 тысяч долларов. Адвокаты 61-летнего сына королевы Елизаветы говорят, что сделка означает, что гражданка Вирджиния Джуфре не может подать в суд на герцога Йоркского, но адвокаты Джуфре возражают, что условия мирового соглашения во Флориде не имеют отношения к ее делу против королевской семьи.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

Судебное заседание в Нью-Йорке под председательством судьи Льюиса А. Каплана началось во вторник утром. Выслушав аргументы в течение часа, судья Каплан завершил слушание по телеконференции и сказал, что решение о прекращении дела будет принято "довольно скоро".

В продолжающемся судебном процессе гражданка Джуфре заявляет, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю в период с 1999 по 2002 год в Лондоне, Нью-Йорке и на частном карибском острове, принадлежащем Эпштейну. Принц Эндрю отрицает, что причастен к этому.

Напомним, принц Эндрю дал интервью BBC через два месяца после того, как Джеффри Эпштейна нашли мертвым, предполагается, что он повесился в тюремной камере Metropolitan Correctional Center. Целью Эндрю было прояснить его отношения с опальным финансистом, а также ответить на обвинения Джуфре. После интервью Эндрю сложил с себя королевские обязанности и сейчас живет относительно тихой жизнью.

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

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