Взяла его из приюта: королева Камилла поделилась фото со своим новым питомцем

Королева Камилла / © Getty Images

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В понедельник, 14 июля, Камилла посетила приют для собак Баттерси, где собственно и взяла своего питомца Моли. Королева является покровительницей этого приюта.

Накануне в Instagram-аккаунте королевской семьи был опубликован новый снимок Камиллы с Моли.

Королева Камилла и ее собака Моли / © Getty Images

«Это был чудесный день в @Battersea! Мы так благодарны вам за всё, что вы делаете! 🐾 Пока Моли отдыхала дома, она мечтала о воссоединении со своими старыми друзьями!», — написали под снимком королевы в соцсети.

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Новый портрет был сделан в начале этого месяца фотографом Крисом Джексоном в саду Реймилл-хаус, личного дома королевы в графстве Уилтшир. Королева Камилла приобрела этот дом в 1996 году после развода с первым мужем, Эндрю Паркером-Боулзом. Реймилл расположен всего в 15 минутах от Хайгроува, одной из резиденций короля Чарльза.

Напомним, у Камиллы также есть джек-рассел-терьер по кличке Блюбелл, а у короля Чарльза есть охотничья собака породы лаготто-романьоло по кличке Снафф.

Напомним, ранее мы рассказывали о других любимых питомцах королевских особ.