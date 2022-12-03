Взяла платье на прокат и надела чокер Дианы: принцесса Уэльская очаровала вечерним образом

Это гламурное событие ознаменовало собой финал трехдневного тура королевской пары в США.

2 декабря принц и принцесса Уэльские посетили церемонию вручения премии Earthshot Prize 2022 в MGM Music Hall, в Бостоне. Это мероприятие практически "нобелевская" премия, только в области защиты окружающей среды. Вручается она ежегодно пяти победителям.

Вели мероприятие Клара Амфо и Даниэль Дэ Ким, а награды вручали принц и принцесса Уэльская, Дэвид Бекхэм, Рами Малек, Кэтрин О'Хара и Шейлин Вудли.

Но несмотря на всех звездных гостей церемонии, взгляды публики были прикованы только к Кэтрин, которая появилась на ковровой дорожке в ярко-зеленом платье от бренда Solace.

Кэтрин и принц Уильям / Фото: Associated Press

Согласно информации издания The Daily Mail, этот наряд Кейт взяла на прокат на сайте HURR всего за 74 фунта (это около 3 346 гривен или 91 доллара). Платье имело длинные рукава, открытые плечи, разрез сзади на юбке, было однотонным, обтягивающим, а на талии его украшал широкий пояс в цвет наряда.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Дополнила платье Кейт гламурными туфлями со стразами от Gianvito Rossi, а также серьгами с изумрудами от ювелирного бренда Asprey.

Кэтрин и принц Уильям / Фото: Associated Press

Однако главным украшением в этом образе стал чокер с изумрудами, который любила также носить принцесса Диана. Ранее это потрясающее украшение в стиле ар-деко принадлежало королеве Марии.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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