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Взяла пример с Елизаветы II: королевская принцесса Анна в ярком образе приехала на церемонию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
450
Время на прочтение
1 мин
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Взяла пример с Елизаветы II: королевская принцесса Анна в ярком образе приехала на церемонию

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ее Королевское Высочество обычно появляется на публике в нарядах сдержанных оттенков, но не сегодня.

Принцесса Анна в сопровождении лорд-мэра Саутгемптона посетила церемонию посадки деревьев в парке Эндрюс во время своего визита в Саутгемптон, графство Хэмпшир.

72-летняя королевская принцесса была облачена в нежно-голубое пальто, высокие замшевые сапоги и перчатки, а на плече у нее висела сумка на металлическом ремешке. Мать принцессы - королева Елизавета II - любила носить пальто таких ярких цветов, а вот Анну в подобных увидеть можно нечасто.

Образ свой принцесса дополнила лаконичной брошью на груди и жемчужными серьгами. А в макияже лишь немного подчеркнула губы. Прическа у королевской принцессы была классической.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Несколько дней назад Анна вместе с братом - королем Чарльзом III - и его супругой - королевой Камиллой - присутствовала на приеме в Букингемском дворце, выбрав тогда для своего выхода кремовый жакет и юбку в горох.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
450
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