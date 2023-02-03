Взяла пример с Елизаветы II: королевская принцесса Анна в ярком образе приехала на церемонию

Ее Королевское Высочество обычно появляется на публике в нарядах сдержанных оттенков, но не сегодня.

Принцесса Анна в сопровождении лорд-мэра Саутгемптона посетила церемонию посадки деревьев в парке Эндрюс во время своего визита в Саутгемптон, графство Хэмпшир.

72-летняя королевская принцесса была облачена в нежно-голубое пальто, высокие замшевые сапоги и перчатки, а на плече у нее висела сумка на металлическом ремешке. Мать принцессы - королева Елизавета II - любила носить пальто таких ярких цветов, а вот Анну в подобных увидеть можно нечасто.

Образ свой принцесса дополнила лаконичной брошью на груди и жемчужными серьгами. А в макияже лишь немного подчеркнула губы. Прическа у королевской принцессы была классической.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Несколько дней назад Анна вместе с братом - королем Чарльзом III - и его супругой - королевой Камиллой - присутствовала на приеме в Букингемском дворце, выбрав тогда для своего выхода кремовый жакет и юбку в горох.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Читайте также: