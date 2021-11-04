Взяла в руки лопату: герцогиня Корнуольская на публичном мероприятии посадила дерево

Герцогиня Корнуольская уже уехала из Глазго, где посещала саммит ООН Cop26 вместе со своим мужем принцем Чарльзом.

74-летняя Камилла была запечатлена фотографами, когда сажала дерево во время своего визита в хоспис Святого Уилфреда в рамках проекта The Queen's Green Canopy и по случаю 40-летия хосписа в Истборне, в Англии.

Одета Камилла сегодня была в фиолетовое пальто в красную клетку и высокие замшевые сапоги на каблуках. Герцогиня взяла в руки лопату, что делает не впервые на публике, и посадила дерево. Маникюр герцогини Корнуольской при этом не пострадал. А ее новый образ дополняли серьги-висюльки, брошка на груди и несколько браслетов на запястье.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Тем временем принц Чарльз в Глазго встретился с Леонардо Ди Каприо и Стеллой Маккартни. Он посетил Художественную галерею, где дизайнер Стелла Маккартни продемонстрировал инсталляцию экологически чистой моды.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Читайте также:

Принц Чарльз и герцогиня Камилла посещают Уэльс (4 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку