Взяли даже сына: Зара и Майк Тиндалл с детьми побывали на скачках

Зара и Майк Тиндалл радостно провели день на новогодних скачках в Челтнеме, куда приехали с тремя своими детьми.
Зара появилась на мероприятии в стильном деловом костюме в тонкую полоску, состоящем из темно-синего двубортного жакета и подходящих к нему расклешенных брюк от Veronica Beard. Лук свой спортсменка дополнила бордовым топом с высоким воротом и пары бордовых кожаных перчаток, сумкой Fairfax & Favor и бархатным ободком Camilla Rose Millinery.
Ее муж Майк был одет в клетчатые брюки, пудрово-голубую рубашку, галстук цвета бордо и твидовый пиджак. Пара шла, держа за руки своего 3-летнего сына Лукаса. Белокурый мальчик был одет в черную стеганную куртку, синие брюки и белые кожаные кеды.
Также на мероприятии присутствовали старшие дети пары – 10-летняя дочь Миа и 6-летняя Лена. Недавно мы видели девочек на рождественской проходке королевской семьи в Сандрингеме.
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