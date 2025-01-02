Взяли даже сына: Зара и Майк Тиндалл с детьми побывали на скачках

Зара и Майк Тиндалл радостно провели день на новогодних скачках в Челтнеме, куда приехали с тремя своими детьми.

Зара появилась на мероприятии в стильном деловом костюме в тонкую полоску, состоящем из темно-синего двубортного жакета и подходящих к нему расклешенных брюк от Veronica Beard. Лук свой спортсменка дополнила бордовым топом с высоким воротом и пары бордовых кожаных перчаток, сумкой Fairfax & Favor и бархатным ободком Camilla Rose Millinery.

Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом и сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Ее муж Майк был одет в клетчатые брюки, пудрово-голубую рубашку, галстук цвета бордо и твидовый пиджак. Пара шла, держа за руки своего 3-летнего сына Лукаса. Белокурый мальчик был одет в черную стеганную куртку, синие брюки и белые кожаные кеды.

Лена Тиндалл / Фото: Getty Images

Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

Также на мероприятии присутствовали старшие дети пары – 10-летняя дочь Миа и 6-летняя Лена. Недавно мы видели девочек на рождественской проходке королевской семьи в Сандрингеме.

Зара и Майк Тиндалл в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Читайте также: