ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

Взяли ее с собой в Париж: принцесса Раджва и кронпринц Хусейн показали, как подросла их дочь Иман

Иорданская королевская чета поделилась коротким роликом, смонтированным по итогам их рабочей поездки во Францию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью Иман

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

Наследный принц Хусейн и его супруга принцесса Раджва, поделились самыми яркими моментами своей официальной поездки на странице кронпринца в Instagram. Благодаря этому ролику публика смогла увидеть, что пара брала свою годовалую дочь — принцессу Иман — с собой в эту поездку.

«Основные моменты продуктивного визита во Французскую Республику, включавшего встречи с Его Превосходительством президентом Макроном и мероприятия, направленные на расширение сотрудничества в политической, экономической и оборонной областях», — написал будущий король в подписи к ролику.

В конце видео был показан трогательный семейный момент, где Раджва и Хусейн запечатлены вместе годовалой дочерью Иман во время перелета на самолете. Кронпринц держал свою дочь на руках, а его жена развлекала малышку мягкой игрушкой.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

Напомним, пара поженилась в июне 2023 года во дворце Захран в Аммане. В августе 2024 года у них родилась дочь, принцесса Иман бинт Хусейн.

Ранее мы показывали детальнее образ принцессы Раджвы с этой поездки в Париж. Будущая королева-консорт Иордании выбрала сдержанный, но дорогой лук.

Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie