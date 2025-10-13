Взяли ее с собой в Париж: принцесса Раджва и кронпринц Хусейн показали, как подросла их дочь Иман

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

Наследный принц Хусейн и его супруга принцесса Раджва, поделились самыми яркими моментами своей официальной поездки на странице кронпринца в Instagram. Благодаря этому ролику публика смогла увидеть, что пара брала свою годовалую дочь — принцессу Иман — с собой в эту поездку.

«Основные моменты продуктивного визита во Французскую Республику, включавшего встречи с Его Превосходительством президентом Макроном и мероприятия, направленные на расширение сотрудничества в политической, экономической и оборонной областях», — написал будущий король в подписи к ролику.

В конце видео был показан трогательный семейный момент, где Раджва и Хусейн запечатлены вместе годовалой дочерью Иман во время перелета на самолете. Кронпринц держал свою дочь на руках, а его жена развлекала малышку мягкой игрушкой.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

Напомним, пара поженилась в июне 2023 года во дворце Захран в Аммане. В августе 2024 года у них родилась дочь, принцесса Иман бинт Хусейн.

Ранее мы показывали детальнее образ принцессы Раджвы с этой поездки в Париж. Будущая королева-консорт Иордании выбрала сдержанный, но дорогой лук.