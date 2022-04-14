Взяли на себя роль королевы: принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили службу в Великий четверг

Взяли на себя роль королевы: принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили службу в Великий четверг

Принц Чарльз и его супруга Камилла посетили традиционную службу Royal Maundy, которую ранее посещала монарх.

Из-за состояния здоровья и сложностей с мобильностью королева Елизавета II передала эту обязанность своему старшему сыну принцу Чарльзу и его супруге Камилле. Они сегодня представляли монарха на традиционной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Associated Press

Супружескую пару приветствовал декан Виндзора, преподобный Дэвид Коннер, который выступил с речью на благодарственной службе по принцу Филиппу в прошлом месяце, прежде чем занять свои места в часовне вместе с остальными прихожанами.

По традиции, Чарльзу и Камилле были вручены цветы – благоухающие букеты, – которые в прошлые века использовались для защиты от неприятных запахов во время церемонии, пишет Hello!

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Associated Press

Служба Royal Maundy является важным событием в королевском календаре. В этом году принц Уэльский вместо своей матери раздавал людям специально выпущенные к этому дню монеты за заслуги перед церковью и общиной.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Associated Press

Принц Чарльз был во фраке, а его супруга - в красивом сине-белом пальто и шляпе. Они оба держали в руках букеты желтых и сиреневых цветов.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Associated Press

На прошлой неделе, напомним, Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II не будет участвовать в службе, поэтому она попросила своего наследника сделать это вместо нее. Ровно через неделю монарх отпразднует 96-летие.

Королева Елизавета II / Getty Images

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