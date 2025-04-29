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Взяли пример с короля и королевы: Кейт и Уильям в свою годовщину приехали в Шотландию
Принц и принцесса Уэльские проводят свою годовщину свадьбы в поездке в Шотландию.
Кейт и Уильям прибыли сегодня на остров Малл с двухдневным визитом. Там пара уже успела посетить общественный центр и рынок ремесленников. Остров Малл является четвертым по величине островом в Шотландии и домом для около 3000 человек.
В Instagram принца и принцессы Уэльских поделились пока лишь одним снимком с их визита в страну. Кейт выбрала для выхода на публике рубашку цвета денима и удлиненный коричневый блейзер, у нее были распущены волосы, а образ дополняло несколько подвесок на шее, часы и помолвочное кольцо принцессы Дианы. Принц Уильям надел клетчатый пиджак серого цвета, брюки и белую рубашку.
Шотландия — особое место для принца Уильяма и принцессы Кейт, поскольку именно там они впервые встретились, будучи студентами Университета Сент-Эндрюс. Они подружились, прежде чем все переросло в романтические отношения, которые Уильям назвал «хорошим фундаментом» во время интервью по поводу их помолвки в 2010 году.
Напомним, они поженились именно в этот день, 29 апреля 2011 году в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.