Взяли пример с короля и королевы: Кейт и Уильям в свою годовщину приехали в Шотландию

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

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Кейт и Уильям прибыли сегодня на остров Малл с двухдневным визитом. Там пара уже успела посетить общественный центр и рынок ремесленников. Остров Малл является четвертым по величине островом в Шотландии и домом для около 3000 человек.

В Instagram принца и принцессы Уэльских поделились пока лишь одним снимком с их визита в страну. Кейт выбрала для выхода на публике рубашку цвета денима и удлиненный коричневый блейзер, у нее были распущены волосы, а образ дополняло несколько подвесок на шее, часы и помолвочное кольцо принцессы Дианы. Принц Уильям надел клетчатый пиджак серого цвета, брюки и белую рубашку.

Кейт и Уильям в Шотландии / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Шотландия — особое место для принца Уильяма и принцессы Кейт, поскольку именно там они впервые встретились, будучи студентами Университета Сент-Эндрюс. Они подружились, прежде чем все переросло в романтические отношения, которые Уильям назвал «хорошим фундаментом» во время интервью по поводу их помолвки в 2010 году.

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Напомним, они поженились именно в этот день, 29 апреля 2011 году в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press