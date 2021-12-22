Взяли пример с Сассексов: княжеская чета Монако представила рождественскую открытку

Княжеская чета Монако в этом году представила очень необычную рождественскую открытку.
На странице княгини Шарлин в Instagram был опубликован снимок, на котором изображена картина, где запечатлены Шарлин, ее муж Альбер II и двое детей – принц Жак и принцесса Габриэлла. Подпись к открытке гласит:
"Желаю всем хороших и безопасных праздников, с любовью ❤".
На картинке Шарлин запечатлена в красиво золотом платье с пышной юбкой, Альбер - в синем костюме, белой рубашке и с синим галстуком, также в синем пиджаке главный наследник принц Жак, а его сестра Габриэлла одета в светлое бальное платье.
Княгиня Шарлин сейчас находится на реабилитации, предположительно, в одной из швейцарских клиник, поэтому реально принять участие в фотосессии точно бы не смогла. А брать снимок из архива княжеский дом Монако, по всей видимости, не захотел.
Отметим, открытка князя и княгини Монако очень напоминает открытку принца Гарри и герцогини Меган, которую они показывали в прошлом году. Фото было сделано в виде картины.
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