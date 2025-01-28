Взяли с собой дочь-наследницу: королева Максима и король Виллем-Александр посетили памятное мероприятие

Королевская семья Нидерландов посетила вчера Польщу, где прошли памятные мероприятие в честь 80-летия со дня освобождения одного из самых больший концентрационных лагерей нацистской Германии - лагеря смерти Освенцим-Биркенау.

Королева Максима была в черном пальто, с черным головным убором, у нее на пальто была пришпилена брошь с бриллиантами и жемчугом, а также в жемчужных серьгах. Ее дочь принцесса Катарина-Амалия тоже была в черном пальто, и с черной вуалью на лице, у нее были распущены длинные волосы, а в ушах были золотые серьги. Король Виллем-Александр надел темно-серый костюм, белую рубашку и галстук в принт.

Королева Максима, принцесса Катарина-Амалия и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

"Освенцим-Биркенау, известный как крупнейший концентрационный лагерь и лагерь смерти нацистской Германии, был освобожден Советской армией 27 января 1945 года. Король Виллем-Александр, королева Максима, принцесса Оранская, премьер-министр и государственный секретарь по делам молодежи, профилактики и спорта присутствуют в Польше на праздновании 80-й годовщины освобождения", - говорится в сообщении нидерландской королевской семьи под снимками, опубликованными в Instagram.

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Мероприятие также посетили и другие королевские особы, в частности король Чарльз III, королева Летиция, король Филипп VI, королева Матильда и королева Мэри с мужьями.

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