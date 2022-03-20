Взяли в заложники спектакль и Burger King: россияне не отпускают последние очаги культуры и цивилизации

Взяли в заложники спектакль и Burger King: россияне не отпускают последние очаги культуры и цивилизации

Некоторым людям и компаниям не так-то просто порвать все связи с Россией, как бы им этого не хотелось.

В Большом театре отказались выполнить требование о снятии спектакля "Укрощение строптивой".

Спектакль поставил известный французский балетмейстер Жан-Кристоф Майо. После начала боевых действий в Украине он потребовал приостановить показ своего произведения на сцене Большого театра. Хореограф в открытом письме руководству театра заявил, что не желает поддерживать российское правительство "представлением своей работы в той художественной и политической институции, какой является московский Большой театр".

Однако в театре решили его проигнорировать.

«Балет Монте-Карло», художественным руководителем и балетмейстер которого является Жан-Кристоф Майо недавно поддержал жертв российской агрессии и осуществил ряд акций, осуждающих вторжение и предлагающих конкретную помощь людям, которые в ней нуждаются.

Труппа отправила в Украину детские товары, детские кроватки, средства гигиены и лекарства.

Они также приютили 15-летнюю украинскую танцовщицу, которая была вынуждена бежать из Украины. Академия принцессы Грейс также приняла трех молодых студентов в возрасте от 13 до 17 лет, которые нашли убежище в Княжестве.

Та же ситуация сложилась с ресторанами Burger King. Они продолжают работать в России несмотря на желание компании закрыть бизнес в этой токсичной стране.

Как объяснил в своем официальном заявлении глава американо-канадского концерна Restaurant Brands International (RBI) Дэвид Шир, принять решение в одностороннем порядке компания не может, поскольку владеет лишь 15% акций. А ее партнеры в России попросту отказались закрывать рестораны.

В частности Дэвид Шир сказал:

"Мы приостановили всю корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказали в одобрении новых инвестиций и расширений. Мы взяли на себя обязательство перенаправлять любую прибыль, которую мы получаем от бизнеса, включая нашу часть собственности, Агентству ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и немедленно сделали пожертвования в размере 1 миллиона долларов США для выполнения этого обязательства.Мы также работали с франчайзи более чем из 25 стран, чтобы раздать купоны на бесплатное питание в ресторанах Burger King на сумму 2 миллиона долларов США ."

Украинцев поддержали и бывшие солисты лондонского Королевского балета.

Напомним, что ранее прима Большого театра осудила войну в Украине и покинула Россию. Также агрессию против украинцев осудил и легендарный танцовщик Михаил Барышников.