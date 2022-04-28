Я боюсь, что вы забудете: Амаль Клуни призвала привлечь к суду российских военных преступников

Я боюсь, что вы забудете: Амаль Клуни призвала привлечь к суду российских военных преступников

Амаль Клуни - известный адвокат и жена знаменитого актера Джорджа Клуни. Вчера на неформальном заседании Совета Безопасности ООН в связи с вторжением России в Украину в штаб-квартире ООН она произнесла очень эмоциональную речь в поддержку Украины.

"Бойня в сердце Европы" - так назвала Амаль Клуни "агрессивное и возмутительное" вторжения России в Украину.

Она присоединяется к работе международной юридической группы, призывающей страны ООН бороться за справедливость.

Адвокат также раскритиковала политиков "призывающих к правосудию, но не вершащих его".

"Я боюсь, что вы будете заняты и отвлечены и что с каждым днем ​​война будет немного меньше освещаться, и люди станут немного более равнодушными к ней", — сказал Клуни.

"И что Украина останется одна в преследовании виновных в этих злодеяниях. Мы не можем этого допустить", — сказала адвокат, которая вместе со своим мужем руководит благотворительным Фондом Клуни за справедливость.

Джордж и Амаль Клуни / Getty Images

Амаль указала на то, что российские войска обвиняются в изнасиловании женщин и девочек на улицах, а также в пытках и расстрелах мирных жителей.

"Агрессивная война Путина настолько возмутительна, что даже после неоднократных предупреждений со стороны США украинцы не могли поверить, что это может произойти", — сказал Клуни.

"И я все еще читаю заголовки новостей, не зная, как их осознать. Неужели тысячи детей насильно депортируют в Россию? Может ли быть так, что девочек-подростков насилуют на улице на глазах их семьи и соседей? Действительно ли бомбили здание, на котором было написано "дети", и мирных жителей сегодня в Мариуполе систематически пытают и морят голодом? К сожалению, ответ положительный".

Клуни входит в состав международной целевой группы по правовым вопросам, которая консультирует Украину по обеспечению ответственности украинских потерпевших в национальных юрисдикциях и работает с Международным уголовным судом в Гааге.

Читайте также: