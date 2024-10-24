"Я чрезвычайно горжусь": леди Китти Спенсер похвалила своего кузена - принца Уильяма

Дочь Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы, посетила на этой неделе церемонию вручения премии Centrepoint Awards в Британском музее, посвященную людям, которые однажды столкнулись с бездомностью.

На мероприятии также присутствовал принц Уильям, двоюродный брат Китти. Девушка появилась на сцене вместе с Уильямом, вручив награду победителям, а после написала в своем Instagram, что "чрезвычайно гордится" работой своего кузена принца Уильяма по поддержке благотворительных организаций для бездомных.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Китти появилась на мероприятии в потрясающем платье Dolce & Gabbana, сшитом на заказ и украшенном вышитым изображением городского пейзажа Венеции, в окружении своих сестер-близняшек леди Элизы и леди Амелии Спенсер. Леди Китти сказала, что страсть и преданность Уильяма делу "вдохновляют" ее до глубины души.

Китти Спенсер с сестрами Амелией и Элизой / Фото: Getty Images

"Я чрезвычайно горжусь своим кузеном принцем Уильямом за все, что он делает и продолжает делать для поддержки Centrepoint и той жизненно важной работы, которую они проводят для бездомных молодых людей. Его преданность Centrepoint на протяжении многих лет была непоколебимой, и его усилия оказали значительное влияние на повышение осведомленности и реализацию позитивных изменений для нуждающихся", - сказала Китти в комментарии Hello!.

Позже она написала в Instagram, что ей было приятно праздновать это событие и что она "очень гордится" тем, что является послом благотворительной организации.

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