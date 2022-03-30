"Я даже мастурбировать не хочу": россиянка пожаловалась на отсутствие желания размножаться

"Я даже мастурбировать не хочу": россиянка пожаловалась на отсутствие желания размножаться

Женщина поделилась своими страданиями с подписчиками.

Россиянка пожаловалась своим подписчикам в Instagram на отсутствие желания мастурбировать и заниматься сексом, несмотря на то, что ей для тестирования прислали много сексуальных игрушек.

Причиной этого является ситуация в стране (из-за вторжения России в Украину Запад наложил санкции против страны-агрессора). Из-за этого у нее пропало желание размножаться.

Сториз женщины опубликовали в телеграм-канале "Боже, яке кончене".

"Можно крик души? Скажите, пожалуйста, как у вас с либидо? Мое на таком нижайшем нуле. Мне вот присылают новинки – тесть, пожалуйста. Я не могу! У меня даже желания мастурбировать нет. Какой, блин, секс? Организм всем говорит: "Але, люди? Здесь какое размножаться? Надо выживать!" – пожаловалась россиянка.

Напомним, российские хозяйки пожаловались на подорожание стирального порошка.

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