"Я не считаю себя храброй": герцогиня Софи откровенно рассказала, зачем приезжала в Украину

Многие королевские поклонники, увидев фотографии Софи с Бучи и Ирпеня в Киевской области говорили ей о смелости, восхваляя этот поступок. Но, несмотря на похвалы поклонников за ее смелость по возвращении домой Софи написала в отчете о поездке на The Sunday Times, что не считает себя храброй.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

"После возвращения в Великобританию многие люди говорили, насколько смелой я была решив поехать. Смелые люди — это те, кто пережил насилие и выжил. Это был не первый мой визит в зону конфликта. Я путешествовала по странам, пострадавшим от войны, в том числе Южный Судан, Косово, Ирак, Колумбия, Эфиопия и Демократическая Республика Конго, в надежде, что я смогу помочь привлечь внимание и оказать большую поддержку жертвам сексуального насилия, связанного с конфликтом", - сказала герцогиня Эдинбургская.

Герцогиня Эдинбургская Софи в Буче / Фото: Associated Press

В своем дневнике об этой поездке в Украину Софи рассказала, что с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года было зарегистрировано 169 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом. Однако, ее предупредили, что эти цифры, скорее всего, являются лишь "верхушкой айсберга" из-за занижения данных. С помощью своих записей герцогиня стремилась пролить свет на проблему сексуального насилия во время войны и вдохновить больше жертв обращаться за необходимой им помощью.

Герцогиня Эдинбургская Софи и Елена Зеленская во время встречи в Офисе президента в Киеве / Фото: Associated Press

"История полна сообщений о том, что женщины становились жертвами наступающих и оккупирующих армий, и это все еще существует в современных войнах. Исторически это часто рассматривалось как жертва или симптом войны, а не как преднамеренная тактика, направленная на подавление. И только совсем недавно эти отвратительные преступления получили более широкое признание, и общество пришло к пониманию того, что их используют для унижения, разрушения и контроля", - говорила Софи.

"Смелыми являются те, кто сообщил о преступлениях, совершенных против них", - сказала любимая невестка королевы Елизаветы II. "Я рада, что совершила путешествие. Неизбежно это было грустно и эмоционально, и болезненные истории и образы, как и все мои посещения мест конфликтов, останутся со мной", - добавила она.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Она также описала, что ее впечатлило, что президент Зеленский нашел время на встречу с ней в своем загруженном рабочем графике. "Среди всех проблем, с которыми он сталкивается, он нашел время, чтобы услышать о моем визите. Он также осведомился о здоровье короля, что дало мне возможность передать ему письмо от Его Величества. Я думаю, он был очень тронут и сказал, что сохранит это для личного чтения позже", - написала Софи.

Герцогиня Эдинбургская Софи и президент Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Отметим, Софи провела время в Буче и Ирпене, где посетила мемориал жертв, пострадавших от российского вторжения и побывала в Семейном центре общественной организации "Спасти Украину".

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