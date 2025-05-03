"Я не знаю сколько осталось моему отцу": принц Гарри публично заявил, что хочет помириться с Чарльзом

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

В интервью BBC News 2 мая, герцог Сассекский сказал: «Я бы хотел примирения с моей семьей. Нет смысла продолжать ссориться. Жизнь драгоценна. Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу», — продолжил он, имея в виду короля Чарльза. Британскому монарху, которому сейчас 76 лет, в прошлом году поставили диагноз рак, и он продолжает лечение. «Он не хочет со мной разговаривать из-за всех этих мер безопасности, но было бы неплохо помириться», — сказал принц Гарри, цитирует его слова журнал People.

Гарри говорит, что его проблемы безопасности «могут быть решены» через короля Чарльза. «В руках моего отца много контроля и возможностей», — сказал он. «В конечном итоге все это дело можно было бы решить через него. Не обязательно вмешиваясь, а отойдя в сторону, позволив экспертам сделать то, что необходимо».

Гарри и Меган / © Associated Press

Напомним, раскол в королевской семье впервые стал достоянием общественности в 2020 году, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отошли от своих королевских ролей.

Реклама

Гарри и Чарльз встречались в феврале 2024 года после новостей о диагнозе короля, тогда принц примчался из США в Лондон практически без предупреждения, что возмутило монарха и его жену Камиллу. После этой встречи Чарльз перестал отвечать на звонки сына.

В кулуарах говорили, что король не хочет волноваться, поэтому игнорирует звонки сына. А также не желает, чтобы то, о чем они с Гарри беседуют, стало достоянием публики. Гарри же имеет привычку многим делиться с прессой.

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

Также в интервью принц сказал, что не представляет себе возможным привезти жену Меган и детей Арчи и Лилибет в Великобританию из-за соображений безопасности, но очень скучает по своей родине.