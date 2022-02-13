"Я очень тронута": герцогиня Корнуольская прокомментировала заявление королевы Елизаветы II

Герцогиня Корнуольская впервые публично высказалась о том, как она польщена своим будущим титулом королевы-консорта.

За день до своего платинового юбилея правления королева Елизавета II официально огласила свою волю относительно герцогини Корнуольской Камиллы. Королева поделилась на официальном сайте королевской семьи посланием, в котором заявила, что после своей смерти хочет, чтобы жена ее старшего сына Камилла стала королевой-консортом. Таким образом, монарх разрешила давнюю неясность относительно будущего титула герцогини Корнуольской.

И вот герцогиня отреагировала на эту новость публично. Она сказала, что "очень польщена" будущим титулом королевы-консорта и "очень тронута".

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Представитель общественности спросил герцогиню о заявлении монарха, когда она официально открыла "Nourish Hub" UK Harvest в западном Лондоне ранее в четверг на этой неделе, пишет Hello!

Королева Елизавета II герцогиня Камилла / Getty Images

Принц Чарльз, напомним, тоже отреагировал на послание Елизаветы II. Он сделал личное заявление и поблагодарил мать:

"В этот исторический день мы с женой присоединяемся ко всем вам и поздравляем Ее Величество королеву с выдающимся достижением служения этой нации, Королевствам и Содружеству на благо семьдесят лет. Преданность королевы благополучию всего своего народа с каждым годом вызывает все большее восхищение. Мы глубоко осознаем честь, представленную желанием моей матери. Поскольку мы вместе стремились служить и поддерживать Ее Величество и людей в наших общинах, моя дорогая жена всегда была моей непоколебимой поддержкой", - сказал принц Уэльский.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Associated Press

Читайте также: