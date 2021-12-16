"Я поддерживаю его на все 100": Сара Йоркская рассказала об отношениях со скандальным принцем Эндрю

"Я поддерживаю его на все 100": Сара Йоркская рассказала об отношениях со скандальным принцем Эндрю

Сара Йоркская заявила, что ее экс-супруг принц Эндрю - прекрасный отец и дедушка.

62-летняя королевская особа рассказала о своих отношениях с принцем Эндрю во время недавнего визита на итальянское ток-шоу Porta a Porta во вторник. В Риме, напомним, Сара презентовала дебютную книгу Her Heart for a Compass ("Ее сердце для компаса").

Сара Йоркская / Getty Images

Отметим, герцог Йоркский, средний сын королевы Елизаветы II, отошел от государственных обязанностей в ноябре 2019 года после своего телеинтервью BBC Newsnight, в котором основное внимание уделялось его связям с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Сара сказала на ток-шоу: "Я полностью поддерживаю Эндрю на 100 процентов. Он такой добрый, великий человек, он блестящий отец, а теперь и фантастический дедушка ... Я очень сильно чувствую, что в наши дни и в этот век мы должны твердо стоять на своем, то, что мы считаем правильным, с честностью, честью и преданностью", - заявила герцогиня, пишет Hello!.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Associated Press

Сара вышла замуж за принца Эндрю в Вестминстерском аббатстве 23 июля 1986 года. В браке у них родилось две дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения. Пара рассталась в 1992 году, завершив свой развод четыре года спустя в 1996-м. Но вот что интересно, Сара и Эндрю продолжают жить вместе в Royal Lodge, что находится на территории Виндзорского замка, где живет королева. И поговаривают, что между не просто дружеские отношения.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Associated Press

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