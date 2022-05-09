"Я призываю всех и каждого подписать петицию": Злата Огневич обратилась к подписчикам

"Я призываю всех и каждого подписать петицию": Злата Огневич обратилась к подписчикам

Певица просит фолловеров подписать петицию, чтобы спасти людей из "Азовстали".

Злата Огневич опубликовала в Instagram видео, в котором она обратилась к своим подписчикам с призывом подписать петицию, которая позволит возобновить сессию ООН по эвакуации всех гражданских и военных из "Азовстали" в Мариуполе.

"Ситуация в Мариуполе крайне критична! В частности на "Азовстали". Уже 75-й день ожесточенная борьба и оборона ценой жизни украинских Героев. В подземелье "АЗОВСТАЛИ" прячутся сотни гражданских, а также раненые, нуждающиеся в срочной помощи!

Я призываю ВСЕХ и КАЖДОГО подписать петицию, которая позволит возобновить сессию ООН по эвакуации ВСЕХ без исключения из "АЗОВСТАЛИ".

Мы собираем 1 000 000 голосов для рассмотрения этого вопроса. Ссылка на петицию в моей шапке. Сила украинского народа, каждый ваш голос дает шанс на спасение этих людей. Передайте друзьям, близким, знакомым и всем небезразличным, мы должны это сделать вместе! Верю в Вас!" – призвала певица.

Ссылка на петицию здесь.

Напомним, Ирина Федишин опубликовала аудиосообщение от знакомой из Мариуполя и призвала спасти людей.

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