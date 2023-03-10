"Я скучаю по своей подруге": Сара Йоркская тепло вспомнила королеву Елизавету II и рассказала, какой совет та ей дала

Сара Йоркская посетила очередное шоу в Нью-Йорке во время своего визита в США. Герцогиня продвигает свою новую книгу "Самая интригующая леди".

63-летняя Сара Фергюсон посетила шоу The View. Но говорили не столько о ее новой книге, сколько о членах британской королевской семьи. Сара рассказала об отношениях с покойной королевой Елизаветой II, показав, как сильно она по ней скучает.

"Я скучаю по своей подруге, потому что она была для меня больше мамой, чем моя собственная мама. Она была такой невероятной".

Герцогиня отметила, что сблизилась с королевой Елизаветой II во время пандемии коронавируса. Сара живет в Роял Лодж, что на территории большого Виндзорского парка вместе с принцем Эндрю, а королева во время пандемии жила в Виндзорском замке.

Сара Йоркская, принц Эндрю и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"Мы много болтали, особенно в последние три года, во время пандемии, я ходила — не волнуйтесь, я придерживалась правил — выводить ее в сад, и мы гуляли в садах с собачками", - вспомнила Сара.

Рассказывая об отношениях с монархом, Ферги сказала: "Она была такой снисходительной и не осуждала меня. Она говорила мне: "Просто будь собой, Сара, и однажды ты будешь в порядке", - пишет Daily Mail о том, что во время интервью сказала экс-жена принца Эндрю о своей свекрови.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

На шоу Сара Йоркская приехала в черном брючном костюме, к которому подобрала зеленую шелковую блузку и замшевые туфли на каблуках. Она распустила свои рыжие волосы, сделала неброский макияж, надела маленькие золотые серьги-кольца и золотую цепочку с медальйоном на шею.

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